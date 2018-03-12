Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков отметил, что РФ ждет новый виток изоляции после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. Дмитрий Гудков: Понятно, что никакого внятного ответа России о газе в Британии не дождутся – ни завтра, никогда Фото: Дмитрий Гудков / Facebook "Мэй напрямую обвинила Россию в агрессии против Британии из-за покушения на Скрипаля. Не надо обольщаться заголовками, где это смягчается словами «скорее всего»", – подчеркнул он.Политик отметил, что премьер-министр Великобритании считает отравление Скрипаля либо прямой агрессией РФ против Великобритании, либо потерей контроля Кремля над распространением опасного нервно-паралитического вещества."Однако тут явный намек на первую версию: потому что были «предыдущие случаи политических убийств, заказанных российским правительством». Как нам – жить в стране, которую официально обвиняют в практике политических убийств? Как сейчас будет бизнесменам, выводившим деньги в Британию? Каких новый санкций ждать", – заявил Гудков.Политик добавил, что ситуация ужасна в связи с отсутствием логики в происходящем."Ни малейшей выгоды для России – просто тупая и слепая месть. После нас – хотя потоп, неумение просчитать хотя бы на два шага вперед. И ровно это же неумение во всем – от Крыма до ядерного шантажа. Понятно, что никакого внятного ответа России о газе в Британии не дождутся – ни завтра, никогда. А значит – новый виток изоляции", – подытожил он. https://www.facebook.com/dgudkov/posts/1909189465789151 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, за которым стоят власти РФ.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.11 марта телекомпания BBC сообщала, что следы нервно-паралитического вещества, подобного тому, которым отравили Скрипаля и его дочь, обнаружили в итальянском ресторане Zizzi, где пострадавшие обедали перед потерей сознания.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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