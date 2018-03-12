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Гудков: Мэй напрямую обвинила Россию в агрессии против Британии. Не надо обольщаться словами "скорее всего"
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12.03.2018 20:50
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Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков отметил, что РФ
ждет новый виток изоляции после заявления премьер-министра
Великобритании Терезы Мэй о причастности России к отравлению
экс-разведчика Сергея Скрипаля. Дмитрий Гудков: Понятно, что
никакого внятного ответа России о газе в Британии не дождутся – ни
завтра, никогда Фото: Дмитрий Гудков / Facebook "Мэй напрямую
обвинила Россию в агрессии против Британии из-за покушения на
Скрипаля. Не надо обольщаться заголовками, где это смягчается
словами «скорее всего»", – подчеркнул он.Политик отметил, что
премьер-министр Великобритании считает отравление Скрипаля либо
прямой агрессией РФ против Великобритании, либо потерей контроля
Кремля над распространением опасного нервно-паралитического
вещества."Однако тут явный намек на первую версию: потому что были
«предыдущие случаи политических убийств, заказанных российским
правительством». Как нам – жить в стране, которую официально
обвиняют в практике политических убийств? Как сейчас будет
бизнесменам, выводившим деньги в Британию? Каких новый санкций
ждать", – заявил Гудков.Политик добавил, что ситуация ужасна в
связи с отсутствием логики в происходящем."Ни малейшей выгоды для
России – просто тупая и слепая месть. После нас – хотя потоп,
неумение просчитать хотя бы на два шага вперед. И ровно это же
неумение во всем – от Крыма до ядерного шантажа. Понятно, что
никакого внятного ответа России о газе в Британии не дождутся – ни
завтра, никогда. А значит – новый виток изоляции", – подытожил он.
https://www.facebook.com/dgudkov/posts/1909189465789151
66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4
марта с симптомами отравления. Также в больницу
доставили сержанта местной полиции Ника Бейли,
посетившего дом Скрипаля в Солсбери.Британская полиция и разведка
(MI5) рассматривают версию покушения, за которым стоят власти
РФ.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул,
что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства
участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения
уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018
году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле
не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.11 марта
телекомпания BBC сообщала, что следы нервно-паралитического
вещества, подобного тому, которым отравили Скрипаля и его дочь,
обнаружили в итальянском ресторане Zizzi, где пострадавшие обедали
перед потерей сознания.Скрипаль – прежний офицер российской
разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о
российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена
шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же
обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю
предоставили убежище в Великобритании.
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