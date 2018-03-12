Национальный банк Украины решил постепенно вытеснить бумажные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, заменив их соответствующими монетами. Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

"14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - отметили в пресс-службе НБУ.

Представители регулятора отметили, что жители Украины на протяжении долгого периода смогут платить и новыми монетами, и бумажными купюрами до того времени, пока монеты естественно не заменят в обращении банкноты.

В НБУ напомнили, что обновление номинального ряда украинской валюты - плановое, и началось еще с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года.

Как сообщал svodka.net ранее, в феврале текущего года Украина выплатила Международному валютному фонду 465,9 миллиона долларов долга. Всего Украина в феврале выплатила международным кредиторам 536,8 миллиона долларов.

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