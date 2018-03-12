После покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии министр иностранных дел Британии Борис Джонсон выглядит сбитым с толку. Он, похоже, не знает, как именно ответить России.

Он определенно хочет, чтобы Британия дала России жесткий ответ, в том случае, если за нападениями стоял Кремль. Об этом стало известно из слитого фрагмента правительственного заседания, на котором сторонник жестких мер Борис наседал на Терезу Мэй, чтобы та действовала по-настоящему твердо, информирует svodka.net.

Как сообщается, она резко велела ему замолчать, но это никого не удивило. Отношения Мэй и Джонсона строятся по примеру друзей Чувака из кинофильма «Большой Лебовски»: всякий раз, когда Донни открывает рот, Уолтер кричит: «Заткнись, Донни, ты не в теме».

Но может быть Борис в самом деле «не в теме», когда в качестве возмездия рассматривает чемпионат мира по футболу? Он заявил парламентариям, предполагая, что за событиями в Солсбери стоит Кремль: «Очень трудно представить себе, что участие Великобритании в этом мероприятии может состояться как обычно».

Путаница началась позже — когда он сказал, что имеет в виду бойкот чиновников и видных особ. То есть отсутствие на церемонии функционеров английской лиги, или даже принца Уильяма, он назвал симметричным ответом на совершаемое российским государством спонсирование убийств.

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Однако если изначальной идеей Бориса было, по-видимому, снятие с ЧМ сборной Англии, ему нужно совершить радикальный разворот по отношению к своему радикальному развороту и вернуться к тому, с чего он начал. Ведь ничто, без преувеличения ничто не встревожит Москву больше, чем мысль о ЧМ-2018 без участия Англии.

Если правительство сформулирует и выразит эту угрозу предельно ясно, Путин сознается в своих проделках в Солсбери и пообещает никогда больше не шалить. Он же понимает, что потеря страны, которая была так близка к победе над Исландией в дополнительное время на Евро-2016, не просто потрясет основы мирового футбола.

Это вызовет антипутинские выступления на улицах Владивостока и Екатеринбурга. За неделю до первого тура четко срежессированных президентских выборов Путин не сможет себе позволить поступить по- другому.

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Россия, может, и головоломка, обернутая в тайну внутри загадочного нервно-паралитического газа, но всем известно, что есть три вещи, без которых ее население просто не может жить. Это водка. Меховые шапки зимой. И проведение у себя чемпионата мира — удостоенного присутствием Деле Алли, который промазывает с 14-дюймовым пасом Гарри Кейну, или Рахима Стерлинга, который попадает в угловой флажок при ударе по воротам с края штрафной площадки.Поэтому неудивительно, что депутат-лейборист Крис Брайант, глава межпартийной группы по России, выступает за бойкот, чтобы остановить Путина с помощью чемпионата мира, проводя параллели с Гитлером, который использовал Берлинскую Олимпиаду. «Путин любит использовать такие моменты, чтобы прославить Россию, – поясняет Брайант – все это будет похоже на 1936 год».

Российский народ удивительно вынослив, но он не потерпит отсутствия на домашнем ЧМ голиафа, который укрепил свой статус футбольной сверхдержавы на последнем ЧМ, проиграв два групповых матча и удержав Коста-Рику на нулевой ничьей в третьем.

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