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В Харькове сотрудники СБУ задержали бизнесмена террористической "ДНР" по подозрению в финансировании терроризма
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12.03.2018 21:06
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Мужчина, который, по данным Службы безопасности Украины, является
владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на
временно оккупированной территории Донбасса, был задержан в
Харькове. В рамках уголовного производства задержанному объявлено о
подозрении Фото: flickr.com / ssu По данным спецслужбы, мужчина
является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов
на временно оккупированной территории Донбасса."Коммерсант наладил
механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории
РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных
формирований боевиков. Правоохранители задокументировали, что
бизнесмен, который также является "действующим депутатом"
Горловского городского совета, входил в десятку крупнейших
налогоплательщиков в "бюджет" псевдореспублики", – говорится в
сообщении.Мужчина был задержан в Харькове, куда приехал по личным
делам. В ходе обысков в харьковской квартире предпринимателя и по
месту жительства его родственников правоохранители изъяли
документацию и электронные носители информации с доказательствами
финансирования террористов.Кроме того, правоохранители обнаружили
деньги и банковские карточки.В рамках уголовного производства
задержанному объявлено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения
в виде содержания под стражей без альтернативы внесения
залога.Военный конфликт на востоке Украины начался в апреле
2014 года. Украинские военные противостоят пророссийским боевикам,
которые частично контролируют Донецкую и Луганскую
области. В мае 2014 года группировки "ДНР" и "ЛНР" провели
"референдумы" о независимости, но их результаты не признала даже
Россия, поддерживающая боевиков на Донбассе.
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