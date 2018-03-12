Мужчина, который, по данным Службы безопасности Украины, является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на временно оккупированной территории Донбасса, был задержан в Харькове. В рамках уголовного производства задержанному объявлено о подозрении Фото: flickr.com / ssu По данным спецслужбы, мужчина является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на временно оккупированной территории Донбасса."Коммерсант наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков. Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является "действующим депутатом" Горловского городского совета, входил в десятку крупнейших налогоплательщиков в "бюджет" псевдореспублики", – говорится в сообщении.Мужчина был задержан в Харькове, куда приехал по личным делам. В ходе обысков в харьковской квартире предпринимателя и по месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов.Кроме того, правоохранители обнаружили деньги и банковские карточки.В рамках уголовного производства задержанному объявлено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.Военный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Украинские военные противостоят пророссийским боевикам, которые частично контролируют Донецкую и Луганскую области. В мае 2014 года группировки "ДНР" и "ЛНР" провели "референдумы" о независимости, но их результаты не признала даже Россия, поддерживающая боевиков на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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