Сегодня, получив статус «страны-аспиранта» НАТО, Украина фактически вынуждена заново проходить путь, пройденный до 2008 года.

Тот факт, что ранее Альянс не приветствовал идею членства Украины, наряду с другими факторами, способствовал тому, что в Европе разгорелась война, — сказал «Обозревателю» экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, информирует svodka.net.

«Мы уже были «аспирантами» в 2005 году, а в 2008 году мы подошли к уровню ПДЧ. Но из-за позиции России, которую поддержали Германия и Франция, нам в этом было отказано. Последствия этого, в первую очередь, для Украины, но и для Европы, сейчас очевидны. Недальновидная политика руководства этих двух государств, наряду с другими причинами, привела к тому, что в Европе разгорелся пожар войны», — констатировал генерал.

Таким образом, с середины 2017 года, когда в украинском законодательстве вновь было закреплено стремление к членству в НАТО, «мы вернули ситуацию, которая у нас была до 2008 года», — добавил он.

По мнению Романенко, признание Украины «аспирантом» означает начало нового интенсивного диалога с Альянсом. «Нас ждет ПДЧ – не исключено, что он будет предоставлен на саммите НАТО, который пройдет в текущем году», — допустил он.

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В то же время генерал заметил: уровень готовности того или иного государства к членству в Альянсе – достаточно условный показатель. Так, «уровень многих стран, которые уже вступили в НАТО, ниже уровня Украины», — сказал он.

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