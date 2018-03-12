Если "Нафтогаз" выиграет дело против "Газпрома" по крымским активам, то возникнет вопрос, как забрать деньги у российской компании. Об этом заявил коммерческий директор НАК Юрий Витренко. Витренко считает, что в 2018 году "Нафтогаз" может выиграть еще один иск против "Газпрома" Фото: naftogaz.com "Да, уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но потом будет вопрос как забрать", – сказал Витренко. https://www.facebook.com/yuriy.vitrenko/posts/10155590171063458?comment_id=10155590943858458&reply_comment_id=10155590979433458 Юрий Витренко также отметил, что в этом иске ответчиком является РФ, а его сумма составляет $5 млрд. Однако с "ожидаемыми процентами" "Нафтогаз" может отсудить $8 млрд. Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров."Черноморнефтегаз" до марта 2014 года принадлежал "Нафтогазу України", однако после аннексии полуострова Россией предприятие было национализировано. ГПУ расследует уголовное производство по этому факту. Две буровые установки "Черноморнефтегаза" – "Петр Годованец" и "Украина" – в Украине арестованы по решению Печерского районного суда Киева.20 сентября 2017 года НАК "Нафтогаз України" и шесть ее дочерних компаний подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной Республике Крым. В компании оценили убытки в связи с захватом Россией активов в Крыму на $5 млрд.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки нафтогаз млрд витренко нак этом Теги: крымский конфликт