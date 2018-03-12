заявил о необходимости усилить роль европейских дипломатов в освобождении украинских заложников. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает со ссылкой на .

По мнению Порошенко, для эффективного продвижения в вопросах освобождения украинских патриотов, которые находятся в плену боевиков и незаконно удерживаются в России, необходимо усилить участие европейской дипломатии в этом процессе.

"Считаю, что необходимо сделать более значимой роль европейской дипломатии в деле освобождения заложников на Донбассе", - заявил Порошенко, добавив, что вопрос заложников также обсуждался во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.

По словам Порошенко, Украина более чем 2,5 месяца не имеет прогресса в освобождении заложников.

"Мы видим, что после очевидного успеха, который мы наблюдали в декабре, когда удалось освободить 74 украинских заложников, мы снова, более чем на 2,5 месяца, не имеем прогресса, несмотря на совершенно конкретные предложения, которые были предоставлены российской стороне", - констатировал Порошенко.

Напомним, Порошенко просит отправить на Донбасс вторую миссию послов комитета по политике безопасности ЕС.

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