Сегодня в Великобритании отмечают День Содружества наций — праздник стран-участниц международного сообщества Содружество наций (государств, которые когда-то входили в Британскую империю и которые до сих пор признают британского монарха в качестве символа свободного единения). В честь этого важного дня в Вестминстерском аббатстве прошла служба, которую посетили не только видные политики Великобритании (например, премьер-министр Тереза Мэй), но и королевская семья практически в полном составе: королева Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Гарри, герцогиня Корнуольская Камилла и герцогиня Кембриджская Кэтрин.

Посетила службу и «самая красивая женщина королевской семьи» — Меган Маркл в белоснежном пальто и шляпке. Это первый раз, когда невеста принца Гарри появилась на публике вместе с королевой Великобритании — до этого Меган, хотя уже и была представлена Елизавете II, в свет вместе с ней не выходила.

Меган приняла англиканскую веру — на это американской актрисе пришлось пойти ради свадьбы с принцем Гарри, которая состоится уже 19 мая.

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