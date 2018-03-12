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Захарова назвала заявления Мэй по делу Скрипаля "цирковым шоу"
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12.03.2018 21:30
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Британия ведет против России информационную кампанию, основанную на
провокации. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
прокомментировала заявление премьер-министра Соединенного
Королевства Терезы Мэй об ответственности Москвы за попытку
убийства экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Захарова призвала
Лондон рассказать об убийствах Литвиненко и Березовского Фото: EPA
По словам Захаровой, в Британии идет "очередная
информационно-политическая кампания, основанная на провокации".Она
также призвала Лондон рассказать об итогах расследования дел о
гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и предпринимателя
Бориса Березовского, которые назвала загадочными.Захарова добавила,
что "Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны".66-летнего
Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с
симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта
местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в
Солсбери.12 марта Мэй сообщила, выступая в Палате общин, что по
данным следствия, в Солсбери был применен
нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. До
вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно объяснить случай с
отравлением отца и дочери Скрипалей, иначе Великобритания будет
расценивать случившееся как недружественный акт применения силы,
отметила премьер.Министр иностранных дел Борис Джонсон заявлял,
что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства
участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения
уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018
году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле
не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.11 марта
телекомпания BBC сообщала, что следы нервно-паралитического
вещества, подобного тому, которым отравили Скрипаля и его дочь,
обнаружили в итальянском ресторане Zizzi, где пострадавшие обедали
перед потерей сознания.Скрипаль – прежний офицер российской
разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о
российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена
шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же
обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю
предоставили убежище в Великобритании.
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