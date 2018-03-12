Группа исследователей из Китая пришла к выводу, что регулярное употребление перца чили приводит к долголетию. К такому итогу эксперты пришли в результате исследования, передает healthystyle .

Китайская группа ученых на протяжении семи лет активно занималась исследованием, в котором приняли участие более 500 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. Во время эксперимента исследователи заметили, что у участников, которые постоянно ели острую пищу существенно снизился риск развития респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сравнительно с теми, кто таких продуктов не употреблял вовсе.

Ученым удалось установить, что в таком продукте как перец чили содержится вещество капсацин, которое обладает сильными противовоспалительными свойствами, следовательно может защитить от болезней и продлить жизнь.

Как сообщал svodka.net, эксперты заявили, что с возрастом в организме происходят изменения, которые требуют пересмотра многих привычек, в том числе - пищевых. Издание My Domaine вместе с экспертами в области здорового питания и ведущими диетологами составило список из 5 продуктов, которых необходимо избегать после 30-ти лет.

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