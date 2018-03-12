Скандал, случившийся в Болгарии, в день празднования освобождения от османского ига, на самом деле имеет куда более глубокие мотивы и серьезно ударил по Кремлю, разрушив его лживую парадигму о «русской» нации.

3 марта 2018 года, в день, когда Болгария отмечала 140-летие освобождения от османского ига президент Болгарии Румен Радев, возложив венки к памятнику Свободы, поблагодарил народы, которые входили в состав российской армии: поляков, украинцев, румын, финнов, беларусов, латышей и черногорцев за их подвиг. Чем вызвал бурю негодования у московского патриарха Гундяева, приехавшего курировать празднование очередного провального для Третьего Рима похода, информирует svodka.net.

Гундяев публично гневно обрушился на болгарского президента, забыв, что не вправе диктовать президенту другой страны свою волю, и уж тем более учить его лжи, которую на России называют историей. Московский патриарх нагло лгал про причины войны, пел старую песню: про православное братство и про отсутствие корыстных интересов Кремля в развязанной им на Балканах войне!

Напомню, Россия тогда вторглась в Болгарию лишь потому, что она лежала на пути в столько желанный для Третьего Рима — Рим Второй, Константинополь!

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России было наплевать на болгарский народ, на его свободу, на его чаяния и надежды. Россия собиралась банально оккупировать Болгарию, под эгидой спасения от тяжкого рабства единоверцев. Забывая при этом, что православное рабство, которое грозило болгарам после освобождения было в миллион раз тягостнее чем их жизнь под более чем толерантным османским игом!

Патриарх вспоминал про историческую правду, и нагло врал:

«Ещё раз вам хочу очень ясно сказать, что Болгарию освободила Россия. Не Польша, не Литва, не другие страны. Хочу откровенно сказать, что для меня трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении Болгарии. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решение о начале войны с османской Турцией. Мы — за историческую правду, господин президент. Мы эту историческую правду завоевали своей кровью».А историческая правда как раз таки была такова, что Россию не интересовал болгарский народ, ее интересовал лишь сухопутный проход к вожделенному Константинополю. Ибо на море Россия уже была не единожды бита.

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И ни Польша, ни Украина, ни Литва не могли прийти на помощь Болгарии, так ка были они завоеваны уже давно Россией, и изнывали от принесенной ею «свободы»…

Что еще порадовало?

Так это то, что никто не стал перед московским ряженным шутом извиняться! Блогары мужественно отстояли свою позицию!

«Ни в какой мере мы не недооцениваем вклад российкой армии в освобождение Болгарии. Но российская армия была многонациональная, и мы чтим память каждой нации»- ответил Румен Радев, президент Болгарии.

«Я не согласен, чтобы во время чествования Дня освобождения Болгарии развевались только болгарские и российские флаги. Когда я был президентом, я во всех своих речах вспоминал солдат всех наций, участвовавших в освободительной войне. …болгарские политики должны благодарить, но не поклоняться России»- поддержал его Росен Плевнелиев, экс-президент Болгарии.

Но дальше всех зашел вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов, который заявил:

«Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввёз на 14 миллиардов долларов безакцизных сигарет и на 4 миллиарда долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолёт.

Его часы стоят 30 тысяч. Кто он? Это не православный священник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет дерзость раздавать правосудие».

Болгары действительно молодцы. Они, в отличие от украинских политиков, смогли не только поставить московского попа на место, но и ударить Кремль в самое больное для него место, они подчеркнули, что не верят в мифическую «русскую» нацию! Что есть Россия, есть Московская церковь (называемая русской) и порабощенные ею нации!

Олег Чеславский

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