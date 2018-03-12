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Блаттер заявил, что отменить чемпионат мира по футболу в России невозможно
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12.03.2018 21:46
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Англия заявляет о возможности бойкота финальной части мирового
футбольного первенства, потому что "не умеет проигрывать", считает
экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Блаттер напомнил, что только ФИФА может принять
решение о переносе или отмене турнира Фото: EPA "Футбол сам по
себе – крупнейшее явление. Прямо или косвенно в него вовлечены
почти 2 миллиарда человек! Чемпионат мира – событие номер
один. Он котируется выше Олимпийских игр. Олимпиада идет две
недели. Мировое первенство – месяц. А посчитайте, сколько
времени занимает его подготовка! Повторю: чемпионат мира 2018 года
пройдет в России", – заявил Блаттер.Единственная организация,
уполномоченная принять решение об отмене или переносе
соревнований, – это ФИФА, однако никаких оснований говорить об
антироссийских настроениях в ней нет, считает он.Призывы властей
Великобритании бойкотировать мировое первенство Блаттер пояснил
тем, что англичане "не умеют проигрывать".Россия получила право
организации финальной стадии чемпионата мира в 2010 году, когда
ФИФА возглавлял Блаттер. 2 июня 2015 года
чиновник объявил о своей отставке с поста главы
организации. Это произошло на фоне крупного коррупционного скандала
в ФИФА.6 марта 2018 года министр иностранных дел Великобритании
Борис Джонсон заявил, что в случае, если будет доказана
причастность России к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ
Сергея Скрипаля и его дочери, Лондон может снизить уровень
представительства на футбольном чемпионате мира.
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