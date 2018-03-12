За несколько дней, прошедших после отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, невозможно определить причастность к нему той или иной страны, как сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, которого в Британии признали виновным в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Луговой утверждает, что в деле Скрипаля есть заранее подготовленный сценарий Фото: EPA По его словам, "любой химик или физик скажет, что для того, чтобы определить причастность или непричастность той или иной страны, как минимум, должны быть какие-то серьезные экспертизы", а за считанные дни, прошедшие после инцидента, их провести было невозможно.Ситуация вокруг покушения на Скрипаля развивается по заранее разработанному сценарию, считает Луговой. Он не исключил, что "в ближайшее время все будет засекречено", как это было и в деле Литвиненко, когда адвокатам, по его словам, не позволяли знакомиться с результатами экспертиз.66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта Мэй сообщила, что по данным следствия, в Солсбери был применен нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. До вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно объяснить случай с отравлением отца и дочери Скрипалей, иначе Великобритания будет расценивать случившееся как недружественный акт применения силы, отметила премьер.23 ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа Лондона умер прежний офицер Федеральной службы безопасности РФ Александр Литвиненко. Он скончался от лучевой болезни, вызванной попаданием в организм радиоактивного вещества – полония-210. За три недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами, а на тот момент российскими предпринимателями Луговым и Дмитрием Ковтуном.Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом Владимиром Путиным.Виновными в убийстве признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай Литвиненко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки литвиненко скрипаля что или фсб Теги: мир