Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предложило построить космодром рядом с австралийской авиабазой Кёртин.

«Украина обладает необходимым техническим опытом, имеет цепочку поставок и длительную историю участия в космической гонке, что подкрепляет наше предложение», – заявил посол Украины в Австралии Николай Кулинич, информирует svodka.net.

Для постройки космопорта в ГКАУ хотели бы получить в аренду на коммерческих условиях земельный участок от 5 до 7 тысяч квадратных километров, предпочтительно в районе авиабазы Кёртин возле Дерби.

В агентстве хотели бы, чтобы правительство штата и федеральное правительство Австралии рассмотрело вопрос о выделении и передаче в аренду земельного участка, согласовало все экологические вопросы и прочие базовые условия, необходимые для начала реализации проекта.

svodka.net/

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В статье говорится, что «строительство стартовых площадок, ангаров и сопутствующей инфраструктуры может финансироваться за счёт частных инвестиций, а также инвестиций, сделанных соседями и союзниками Австралии».

Базовые исследования по проекту могут быть проведены за относительно короткое время, а с точки зрения финансов на это может потребоваться менее 500 000 долларов. Технико-экономические изыскания, которые определят стоимость проекта, можно будет провести за два года.

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