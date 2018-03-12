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"Деликатная" Захарова грубо ответила на обвинения Мэй
12.03.2018 22:26
«Деликатная» Захарова грубо ответила на обвинения Мэй

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте «цирком».

«Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны», — цитирует Захарову НТВ, информирует svodka.net.

Мэй уточнила, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом российского производства из семейства «Новичок».


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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