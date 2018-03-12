Покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, живущего в Великобритании, могло быть вызовом со стороны президента РФ Владимира Путина в адрес НАТО, такое мнение выразил прежний депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Пономарев: Цель Путина – создание обстановки военной истерии внутри страны для поднятия рейтинга и попытка раскола НАТО Фото: Александрина Кругленко / Facebook "Два года назад я часто предсказывал, что перед выборами в случае падения рейтинга Путин может начать военный конфликт с НАТО. Правда, я предполагал, что поводом будет конфликт с Литвой из-за железной дороги на Калининград. Похоже, Кремль еще более поднял ставки. Конфликт с Великобританией из-за убийства Скрипаля (бывший российский шпион Сергей Скрипаль, покушение на которого было совершено в Великобритании 4 марта. – также имеет все возможности для Соединенного Королевства задействовать статью 5 устава НАТО. Увы, прогноз подтверждается", – отметил Пономарев. https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10156265455825802 По его мнению, цель Путина – создание обстановки военной истерии внутри страны для поднятия рейтинга и попытка раскола НАТО, часть членов которой не хочет эскалации с Россией.Пономарев также напомнил, что единственный раз, когда НАТО задействовали 5 статью устава – была террористическая нападение 11 сентября 2001 года в США.Статья 5 североатлантического договора от 4 апреля 1949 года предусматривает создание системы коллективной защиты: стороны договора соглашаются, что вооруженное набег на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как набег на них всех, и если такое произойдет, каждая страна в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную оборону поможет жертве агрессии, в том числе с применением вооруженной силы.66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, в Солсбери был применен нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. До вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно объяснить случай с отравлением отца и дочери Скрипалей, иначе Великобритания будет расценивать случившееся как недружественный акт применения силы, отметила премьер. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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