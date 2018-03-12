



Відомий український режисер і актор кримско-татарського походження Ахтем Сеітаблаєв став обличчям нової капсульної чоловічої колекції сезону весна-літо`18 бренду українського дизайнера Андре Тана.



"Ахтем один із небагатьох відомих українських чоловіків, які поєднують у собі мужність, стриманість, сильний внутрішній стрижень і неймовірну харизму. Саме таких чоловіків я бачу в одязі з моєї нової колекції. А якщо вам не вистачає однієї з цих якостей, то в одязі від A TAN MAN ви точно будете почувати себе впевненіше. Одяг створений для того, щоб чоловік відчував себе комфортно: чи то на світському рауті або прогулянці літнім вечором містом. Виглядати стильно і зручно тепер зможе кожен", - розповідає Андре Тан.



"Якщо ви любите бути в центрі уваги, ваші кольори - трендові відтінки червоного, наприклад, карміново-червоний низ і морквяно-червоний верх. Головне, не одягати однакові відтінки і не виглядати абсолютною червоною плямою. Підкреслити стиль темними класичними окулярами- вайфарерами і ви вже "на коні", - радить дизайнер.





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