Нацбанк Украины объявил о том, что собирается заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.

«В Национальном банке Украины состоится презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», — сообщила пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

В НБУ добавили, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов до тех пор, пока «монеты естественно и постепенно не заменят» бумажные версии.

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