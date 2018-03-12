"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 12 марта. Ключевые события первого дня недели Фото: EPA Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, при покушении на бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери был применен нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России.До вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно объяснить случай с отравлением Скрипаля, иначе Великобритания будет расценивать случившееся как недружественный акт применения силы, отметила премьер.До 15 сентября 2018 года продлены санкции Европейского союза за агрессию против Украины в отношении 150 физических и 38 юридических лиц.Еврокомиссия готова возобновить трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией о поставках и транзите газа, заявила в Киеве высший представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.Регламентный комитет Верховной Рады признал мотивированным и обоснованным представление генпрокурора Юрий Луценко на привлечение экс-главы НАК "Нафтогаз України", нардепа от Оппозиционного блока Евгения Бакулина к уголовной ответственности, задержание и арест.Луценко призвал нардепа пойти на сделку со следствием.Бакулин сообщил комитету, что находится на лечении.Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, однако она уехала за границу.Пресс-служба депутата сообщила, что Савченко находится в Парламентской ассамблее Совета Европы с запланированным рабочим визитом.Служба безопасности Украины провела более 25 обысков в разных регионах Украины у лиц, которые, по ее данным, способствуют стране-агрессору. В частности, следственные действия проводились в квартире киевского журналиста Юрия Лукашина.Игорь Рептюх завоевал на Паралимпиаде в Пхенчхане третье золото для украинской сборной, выиграв лыжную гонку на 20 км между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, Украина получила в третий день соревнований серебро и бронзу.В столице Непала Катманду при посадке разбился пассажирский самолет рейсом из Дакки. Погибли 49 человек из 71, находившегося на борту.Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк объявил о решении покинуть свой пост на фоне недавних протестов в связи с убийством журналиста Яна Куцяка.В Москве на 83-м году жизни скончался актер и режиссер, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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