В список вошел 21 ресурс

Согласно ответу, в новый перечень сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства, вошел 21 ресурс, сообщает "Интерфакс-Украина" .

В частности, в предложенном перечне названы: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline. ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

В Мининформполитики назвали причины, по которым следует запретить эти сайты в Украине: ч.2 ст.190 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) .

К характеристике каждого ресурса добавляются ссылки на материалы из этих сайтов.

Отмечается, что этот перечень был подготовлен рабочей группой по мониторингу при Мининформполитикы в соответствии с положениями Доктрины информационной политики Украины, передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве.

"Следующим шагом, в случае положительного заключения экспертного совета и соответствующих рекомендациях, перечень будет передан правоохранительным органам для установления факта совершения правонарушения и соответствующего реагирования в пределах компетенции" , - отмечается в МИП.