В НБУ сообщили, что 14 марта презентуют новые монеты номинальной
стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В Украине планируют заменить банкноты до 10 грн на
монеты Фото: ЕРА (иллюстративное изображение) Монеты со
временем заменят находящиеся в обращении банкноты соответствующих
номиналов."Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми
монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты
естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении", –
сообщили в Нацбанке.В НБУ отметили, что обновление национальной
валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 грн образца
2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира