Юрий Бутусов

На самом деле сценарист Энтони МакКартен сочинил свою собственную версию истории, далекую от реалий. И надо понимать, что фильм художественный, документальные детали в нем украшают повествование, но история была другой. Чтобы показать, будто самые ключевые вопросы жизни Англии зависели только от одного человека, что были подковерные интриги, что кто-то хотел сдаться, что было много слабодушных, но явился Черчилль. То есть фильм сделан о тяжелой доле главы государства, который всех заставил подчиниться своей воле. И потому этот фильм очень популярен на пост-советском пространстве - ведь он показывает британскую политику такой же авторитарной и византийской как на пост-советском пространстве! На самом деле, Уинстон Черчилль - замечательный государственный деятель, но его величие совсем в другом, в фильме только речи, а примеров его по-настоящему судьбоносных стратегических решений не показано. Кино красивое, но все было гораздо сложней и поучительней для Украины.

Итак, список основных отличий сюжета "Темных времен" от реальной истории, и список того, на что я рекомендую обратить внимание:

1. Британская политика представлена по советским лекалам - как борьба между несколькими личностями, мол, шли какие-то подковерные интриги, манипуляции, и главный вопрос был - защищать вообще Англию или лучше капитулировать и сдать ее врагу? На самом деле, в Великобритании такие интриги были невозможны. Британия - парламентское государство, на тот момент - крупнейшая мировая держава, с самым сильным флотом, которая правила океанами. На самом деле, вопрос воевать с Гитлером или заключать мир в Великобритании вообще не был в политической повестке руководства страны. Никто не собирался уступать Гитлеру, потому что британская власть была едина и показывала народу пример служения и самопожертвования.

2. Интрига фильма построена на противостоянии премьер-министр Невилла Чемберлена, лидера консервативной партии, и Уинстона Черчилля. Якобы Чемберлен и другой консерватор лорд Галифакс склонялись к заключению мира с Германией, а вот Черчилль был против. Это чистое ложь. Во-первых, они были однопартийцы и на тот момент уже единомышленники. 24 июня 1939 года, то есть еще до начала войны, выступая в "Сити-Карлтон Клубе" Черчилль заявил: "Если сегодня я поддерживаю правительство, то не потому, что изменил свои взгляды. Я это делаю потому, что правительство в принципе и даже в деталях приняло ту политику, на которой я настаивал". Именно Чемберлен сразу же после объявления войны назначил Черчилля на пост первого лорда Адмиралтейства, то есть министра флота, на ту же должность, что занимал Черчилль и во время Первой мировой. Правительство консерваторов действовало согласованно, и как только Чемберлен увидел, что политика умиротворения Гитлера провалилась, он сам дал Черчиллю самый важный военный пост в правительстве - в Британии именно флот был основой обороны.

3. Фильм совершенно оболгал истинные обстоятельства назначения Черчилля премьер-министром. 7 мая 1940 в парламенте оппозиция высказала резкую критику правительства Чемберлена в связи с поражением в Норвегии, и под давлением оппозиции вопрос о недоверии правительству Чемберлена был вынесен на голосование. Большинством голосов Чемберлена поддержали, причем большинство было немалое, в 81 голос. Почему же Чемберлен подал в отставку? Во-первых, потому что он был не военным человеком, и не мог принимать грамотные решения в войне. А во-вторых, потому что он был неизлечимо болен, и понимал, что состояние его здоровья уже не позволяет ему полноценно исполнять обязанности. Первое, что сделал Черчилль после голосования - это написал письмо с благодарностью за поддержку Чемберлену. Не похоже на врага, правда?

4. Один из кульминационных моментов фильма - приказ командиру 30-й гвардейской пехотной бригады бригадиру Клоду Никольсону оборонять порт Кале до последней возможности. Черчилль лично запретил эвакуацию Никольсону. В фильме это подается как выдающееся решение, жестокое, но необходимое для спасения окруженных в Дюнкерке главных сил британской армии. На самом деле, оборона Кале - это как раз пример ошибочных действий Черчилля, что, конечно же, бывало во время войны. Никакого судьбоносного значения, которое этой трагедии приписал сценарист, оборона Кале не имела - немцев удержали арьергардные бои на всем 130-километровом фронте, сопротивление французов, грамотные действия дивизий прикрытия под командованием Алана Брука. Никольсон не имел времени развернуть оборону. 23 мая он прибыл в город, общая численность всех подчиненных ему британских частей - до 4 тысяч бойцов. Ключевой фактор - Кале, в отличие от Дюнкерка, не прикрывала английская авиация. Поэтому военные решили эвакуировать гарнизон Кале, также как накануне был эвакуирован гарнизон Булони. Но Черчилль обрек Никольсона на заведомо проигрышное сражение в невыгодных условиях. Немцы блокировали город, артиллерия и авиация действовали без помех, как на учениях, и быстро уничтожали один узел обороны за другим, следовательно все закончилось очень быстро - 26-го мая за двое суток штурма немцы захватили город. Британцы просто не имели средств продолжать эффективное сопротивление - 3500 бойцов вместе с Никольсоном отправились в плен к немцам. Кале не стал проблемой для немцев, и не оказал заметного влияния на ход эвакуации из Дюнкерка. Операция "Динамо" завершилась 3 июня. Странно, что эту ошибку воспевают в фильмах спустя 80 лет. Бригадир Никольсон умер в немецком плену.

5. Кульминационный случай в финале - Черчилль пытается найти вдохновение и спускается в лондонское метро, где чувствует поддержку простых людей, чтобы продолжать войну. После этого он убеждает свою партию поддержать решение продолжать войну, и произносит речь в парламенте, которая вдохновляет всю нацию. Речь, которая цитируется в финале - это фрагмент реальной речи Черчилля 4 июня 1940-го года, которая стала знаменитой из-за цитаты "Эвакуациями войну не выиграть". Так вот. Весь этот случай, связанный с этой речью - полная выдумка сценариста. Не спускался Черчилль в метро, не общался с народом о судьбах страны.

6. Следующий кульминационный момент - Черчилль не убеждал консервативную партию продолжать войну - это тоже выдуманная сцена. Потому что весь народ, и вся партия и правительство САМИ требовали продолжения войны до победы. И если почитать всю речь Черчилля 4 июня без купюр, то становится понятно почему. Во-первых, он рассказывает о реализации военной стратегии Великобритании, о больших предпринятых усилиях: "Еще никогда за всю свою историю наш остров не трудился так отчаянно и постоянно, на пределе и за пределом возможностей! Повсюду, днем и ночью, по будням и в выходные кипит работа. Капиталисты и простые трудящиеся забыли на время о своих классовых интересах, правах и привычках, объединившись ради общей цели. В сфере производства военного снаряжения мы уже замечаем существенный подъем. Нет никаких оснований сомневаться в том, что через несколько месяцев мы сможем полностью компенсировать понесенные нами непредвиденные потери без ущерба для реализации общей программы повышения обороноспособности страны". А во-вторых, он выражает соболезнования своему коллеге - министру торговли сэру Эндрю Дункану, который единственный отсутствовал на заседании - его сын был убит в бою во Франции. Могло ли правительство, где сыновья министров пошли в бой на передовую, и отдавали свои жизни, пойти на мир с Гитлером? Это абсурдно даже предположить.

Вывод: "Темные времена" - это фильм про силу воли одного лидера, которая изменила политическую ситуацию в государстве и мотивировала народ и политическую элиту продолжать войну до победного конца. Но сила Черчилля была прежде только в том, что он был лидером настоящей парламентской демократии, компетентным специалистом, имеющим как военный опыт так и опыт управления военным ведомством в условиях мировой войны, и вести народ и государство в бой его выдвинула именно избранная народом правящая элита! Для примера - единственный сын Черчилля Рэндальф пошел в армию в самом начале войны добровольцем, стал одним из создателей английского спецназа САС, и принимал участие в целом ряде рискованных боевых операций, в том числе в тылу немцев в Ливии и в Югославии. На самом деле сам Черчилль четко обозначил принципы, за которые он сражается, и именно за эти принципы Великобритания поднялась в едином порыве на войну, вот фрагмент его речи от 24 сентября 1936 года:

"В настоящее время все нации в мире можно разделить на три группы. Есть нации, которыми правят нацисты; есть нации, которыми правят большевики, и есть нации, которые сами управляют собой. Французы и британцы относятся к последней группе. Этими нациями руководят парламенты, избранные на основе демократических принципов. Эти нации имеют право критиковать министров и государственных функционеров. Эти нации сами выбирают свое правительство. Каждый представитель этих наций может организовать общественное собрание и свободно высказать свое мнение. Каждый гражданин, чьи права нарушаются, может обратиться в суд с иском против государственных органов, а беспристрастные суды уполномочены оценивать любые действия исполнительной власти и выносить приговор относительно их законности. В этих странах цель государства – защитить права отдельного человека, дать ему возможность реализовать себя и обеспечить ему мирное существование в семейном кругу под крышей собственного дома. Мы живем в странах, где правительство служит народу, а не народ – правительству. Нам гарантированы свобода мысли, свобода слова, свобода вероисповедания и свобода печати – и вряд ли кто-нибудь скажет, что это не так. Короче говоря, мы живем в либеральном обществе, самом прогрессивном и гуманном, мы высоко ценим человеческую жизнь и достоинство".

Вот почему они не могли предать, и вот почему они победили.