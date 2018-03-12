Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в понедельник, 12 марта, в Берлине подписали соглашение о создании "большой коалиции".

Создание коалиции произошло почти через полгода после парламентских выборов в Германии, передает со ссылкой на .

Сообщается, что свои подписи под документом, который состоит из 177 страниц, поставили канцлер Германии и руководительница ХДС , председатель ХСС Хорст Зеегофер, а также временно исполняющий обязанности председателя социал-демократов Олаф Шольц.

"Впереди нас ждет много работы, тяжелой и упорной работы", - заявила во время подписания соглашения, отметив, что коалиционное соглашение принесет "вполне конкретные улучшения" для населения.

Напомним, 4 марта в Германии Социал-демократическая партия проголосовала за создание коалиции. В начале февраля руководство блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза и СДПГ согласовали текст коалиционного договора, но лидеры социал-демократов выдвинули условие, по которому соглашение может быть подписано, только если его одобрят рядовые члены партии.

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