Родственники украинских заложников на Донбассе, в Крыму и в РФ и правозащитники просят депутатов Европарламента усилить давление на Россию, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Геращенко: Мы готовы к освобождению, только бы вторая сторона не придумывала поводов и не медлила Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook ."Во время встречи с высоким представителем ЕС Могерини Анна Гопко и Мария Ионова передали ей письмо от родственников заложников и правозащитных организаций с просьбой провести специальные слушания в Европарламенте на тему политзаключенных с требованием усилить давление на РФ", – написала Геращенко. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1650040918417048 Она отметила, что 13 марта Ионова отправится в США со съемочной группой фильма "Киборги". Там состоится показ фильма."И во время многочисленных встреч с американскими политиками и чиновниками тема войны на Донбассе, Крыму, тема заложников будет ключевой", – добавила Геращенко."Мы готовы к освобождению, только бы вторая сторона не придумывала поводов и не медлила. Нынешняя неделя является очень важной для международных встреч, мы должны активизировать все усилия, чтобы усилить давление на РФ и ответственность Кремля за организацию незаконных выборов в Крыму", – резюмировала переговорщица.27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся самый крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил 31 января, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев.Сегодня на встрече с Могерини президент Украины Петр Порошенко заявил, что для прогресса в освобождении украинских заложников необходимо привлекать европейских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки заложников геращенко донбассе украины давление Теги: война в украине