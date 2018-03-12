Обвиняемые находятся под стражей и могут обжаловать решение суда

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

"По информации процессуального руководителя в уголовном производстве Вадима Белоусова, двум злоумышленникам - 36 и 38-летним харьковчанам, которые не признавали свою вину и отказывались сотрудничать со следствием, суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Третьего обвиняемого - 28-летнего мужчину посадили на 6 лет с конфискацией имущества. Он признал свою вину и искренне раскаялся.

Обвиняемые находятся под стражей и могут обжаловать решение суда.

Как известно, речь идет о серии терактов, совершенных в период с сентября 2014 году до марта 2015 года. В частности, обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов Харькова (сентябрь 2014), террористические акты на железнодорожных станциях "Залютино" (октябрь 2014), "Шебелинка" (январь 2015 года) и "Новожаново" (март 2015 года), обстрел офиса частной юридической учреждения (сентябрь 2014) и ООО "Харкиврегионгаз" (январь 2015 года).