Среди уже знакомых избирателям лиц, в борьбу за пост президента Украины могут вклиниться неожиданные кандидаты.

Об этом в статье для «Апострофа» пишет политический знаток МЦПИ Игорь Петренко, информирует svodka.net.

По его мнению, наиболее вероятными «джокерами» украинской политики являются руководитель «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук, а также Владимир Зеленский, который уже даже зарегистрировал собственную политическую партию — «Слуга народа».

Выдвижение Вакарчука, по словам Петренко, наиболее выгодно Банковой.

«В экспертной среде часто высказывается мнение, что этот кандидат является проектом главного политтехнолога Банковой Игоря Грынива, направленным на оттягивания голосов у альтернативных кандидатов из условного либерально-демократического лагеря, а также у Юлии Тимошенко», – говорит он.

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В свою очередь Зеленского может поддержать олигарх Игорь Коломойский «известный своим неприязненным отношением как к Порошенко, так и к Пинчуку, который будет поддерживать Вакарчука».

Однако кроме них на пост президента также могут выдвинуться и другие неожиданные кандидаты. Так, ходят слухи о выдвижении директора НАБУ Артема Сытника. Однако насколько эти слухи правдивы, неизвестно. Также эксперты обращают внимание на председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, которому приписывают президентские амбиции.

«Такие «киндер-сюрпризы» украинской политики теоретически возможны, однако в практической плоскости их успешная реализация в течение ближайшего года маловероятна», – замечает Петренко.

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