Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня сообщила, что трасологическая оценка местности подтверждает обстрел автомобиля сотрудников Донецкой фильтровальной станции со стороны позиций боевиков. Те, в свою очередь, уверяют, что обстрел вели украинские военные. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР" Фото: novosti.dn.ua режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон."Сегодня во время брифинга со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ украинская сторона СЦКК проинформировала представителей миссии о фактах нарушения боевиками военных формирований РФ всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности, об их причастности к обстрелу автомобиля, перевозившего сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию. Это же подтверждает трасологическая оценка местности нарушения режима прекращения огня. Согласно ее выводам, обстрел автомобиля со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) является абсолютно невозможным", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1884764371534360 В СЦКК отметили, что станция находится под особым вниманием ВСУ, как и другие критические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса."Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны ВСУ, в то время как со стороны военных формирований РФ такие гарантии систематически нарушаются, что свидетельствует об их абсолютной незаинтересованности в обеспечении экологической безопасности региона и восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса", – говорится в сообщении.В свою очередь, боевики сообщили, что автомобиль был обстрелян украинскими военными. Они уверяют, что об этом им рассказали сотрудники ДФС."Сегодня в 7.30 украинская сторона открыла огонь из стрелкового оружия по колонне автомобилей, которые везли людей на их рабочие места", – якобы рассказал представитель ДФС подконтрольному сепаратистам агентству ДАН.При этом в сообщении пресс-службы коммунального предприятия "Вода Донбасса" о том, кто именно обстрелял автомобиль, не говорится.Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевке и Спартаку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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