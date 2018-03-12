Украины планирует постепенно заменять банкноты номиналов 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты.

14 марта в Национальном банке проведут презентацию новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Они со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении, передает со ссылкой на .

Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и старыми банкнотами, пока монеты постепенно не заменят в обращении банкноты.

Плановое обновление номинального ряда национальной валюты началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года.

12 марта объявил аукцион на приобретение $ 100 млн на межбанке. С прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 26,54 грн до 26,09 грн. Кроме этого, с 26,48 грн до 25,93 грн уменьшился средневзвешенный курс доллара на межбанке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира