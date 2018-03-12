Во вторник и среду синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться тёплым сектором атлантического циклона. Небо затянут плотные слоистые облака, пройдут небольшие осадки (снег, морось), ночью и утром кое-где возможен слабый ледяной дождь. Ночью 0…-3°, днём 0…+3°. Температура впервые за весенний сезон вернется в климатическое русло.

Особенно опасная ситуация на дорогах, связанная с высокой вероятностью гололёдных явлений, ожидается в период с 03.00 до 09.00 13 и 14 марта, когда у земли будет слабоотрицательная температура, а на высоте 1500 метров температура воздуха будет колебаться от +1,3 до +1,7°, что, в условиях моросящих осадков, благоприятствует отложению льда на дорожном полотне, бетонных и металлических конструкциях, проводах, автомобильном стекле..

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