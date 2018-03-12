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В Верховной Раде призвали принять закон о государственном украинском языке в первом чтении на этой неделе
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12.03.2018 23:14
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Законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка
как государственного" имеет поддержку большинства фракций, заявил
руководитель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим
Бурбак. Бурбак заявил что по языковому законопроекту большинство
фракций достигли компромисса Фото: nfront.org.ua "Под
законопроектом стоят подписи более 80 депутатов из разных фракций.
В сессионном зале имеем компромисс большинства фракций относительно
этого важного законопроекта", – заявил он.Бурбак отметил, что на
сегодняшний день в Украине нет закона о государственном языке, а
только соответствующая норма Конституции."У нас нет закона о
государственном языке, хотя статья 10 Конституции Украины гласит,
что: "Государственным языком в Украине является украинский язык". В
конце февраля Конституционный Суд Украины признал неконституционным
взрывной закон парочки "регионалов", который защищал в Украине не
украинский, а русский язык. Конституционный Суд свое дело сделал –
восстановил законность и справедливость. Теперь свой долг мы должны
выполнить", – подчеркнул он.Глава фракции добавил, что законопроект
поддержали эксперты, общественность и ученые."Академическая среда и
украинские интеллектуалы активно поддерживают этот законопроект.
Откладывать его рассмотрение в долгий ящик не имеем права. Наша
часть настаивает на его скорейшем принятии", – подытожил он.28
февраля 2018 года Конституционный Суд Украины постановил, что
принятие закона Колесниченко–Кивалова не соответствовало
процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой.
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