Количество поляков, относящихся к украинцам с антипатией, превышает количество тех, кто относится к ним с симпатией.

Такие данные опубликовало издание Gazeta Prawna со ссылкой на польский Центр исследования обещственного мнения CBOS, информирует svodka.net.

Отмечается, что количество позитивно относящихся к украинцам поляков составляет 24%. В то же время негативно по отношению к ним настроены 40% опрошенных.

Еще меньше поляки любят вьетнамцев (21%), белорусов (21%), сербов (19%) и россиян (18%), При этом негативно к россиянам относятся 49%.

Авторы исследования отмечают, что по сравнению с прошлым годом в целом отношение поляков ухудшилось почти ко всем нациям, а отношение к украинцам и немцам является самым нетерпимым за последние 10 лет. Также очень низкие показатели симпатий за последние десять лет получили в стране французы. Лидерами симпатий в стране являются чехи, итальянцы, американцы, англичане, словаки и венгры.

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