|Оснований для введения миссии ОБСЕ на Закарпатье нет, - Розенко
|12.03.2018 23:30
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Все заявления соседних стран, в частности Венгрии, связанные с их внутриполитической борьбой, а также гибридной войной РоссииВице-премьер Павел Розенко считает, что оснований для введения наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье нет
Павел Розенко. Фото: Зеркало недели..
Об этом сообщает " Новое время ".
"Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, но, честно говоря, откровенно вам скажу, никаких оснований для введения какого-то особого режима в Украине, в частности в языковом вопросе, я лично не вижу. Я не вижу никаких угроз языкам национальных меньшинств ни со стороны украинского законодательства, ни со стороны государственных или местных органов власти ", - сказал Розенко.
По его словам, заявления соседних стран, в частности Венгрии, связанные с их внутриполитической борьбой, а также гибридной войной России.
"Мы прекрасно понимаем, что провоцирует антиукраинской истерии в некоторых странах. Это и внутриполитическая борьба, выборы. Кроме того, Россия ведет гибридную войну против Украины на языковом направлении, и в других странах, формирует негативное отношение европейцев к Украине - огромные деньги бросаются на этот процесс ", - сказал Розенко.
Как сообщалось, в СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.
Напомним, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье . 8 марта Сийярто также заявлял о направлении наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте , отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.
11 марта представитель Закарпатской ОГА Ярослав Галас заявил, что ОГА не предоставляла согласие на открытие постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ и к ней не поступали подобные предложения.