|
Парубий: Верховная Рада может сделать этот четверг днем кадровых назначений
|
12.03.2018 23:38
|
15 марта украинский парламент рассмотрит кадровые вопросы и снятие
депутатской прикосновенности с нардепа от Оппозиционного блока
Евгения Бакулина, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке
Парубий: Кадровые вопросы даже не требуют включения в порядок
дня сессии Фото: rada.gov.ua "Обязательно. Это еще один момент,
который крайне важен на четверг. Согласно регламенту, сегодня был
последний день для решения комитета. Комитет регламентный сегодня
собрался, принял решение. Теперь парламент должен в течение семи
дней рассмотреть это на своем заседании, скорее только, в
четверг", – рассказал он.Спикер Верховной Рады отметил, что
вопрос Бакулина будет рассматриваться наряду с кадровыми
вопросами."Мы можем сделать четверг днем кадровых назначений.
Конечно, для этого надо завершить все политические консультации. Но
мне кажется, зная настроения во фракциях, что введение кадровых
вопросов в один день станет залогом успеха и результативного
голосования", – сообщил Парубий.Спикер ВР отметил, что часть
"Народного фронта" настроена на голосование по кадровым вопросам, а
консультации продолжаются."Кадровые вопросы даже не требуют
включения в порядок дня сессии. Каждый из этих вопросов имеет все
необходимые выводы комитетов и прошел все необходимые процедуры.
Например, по ЦИК еще идет процедура спецпроверки каждого из членов,
они еще не могут быть вынесены", – пояснил он.16 февраля 2018
года генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную
Раду представление на привлечение Бакулина к уголовной
ответственности и задержание.По версии следствия, должностные лица
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК
"Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011
года закупили буровые установки по завышенной цене, в
процессе закупки украли около $144 млн. Один из
свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, между причастных к
схеме назвал имя Бакулина.Спикер генпрокурора Лариса Сарган
сообщила, что Бакулин около трех лет находится в
РФ.Сам нардеп сообщил регламентному комитету Рады,
что пребывает на лечении.По словам Луценко, следствие не
может установить место пребывания Бакулина. Генпрокурор считает,
что нардепа нужно объявить в розыск.Регламентный комитет Верховной
Рады признал мотивированным и обоснованным представление
Луценко на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.С марта
2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз
України". С 27 ноября 2014 года – народный депутат Украины
VIII созыва.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира