Монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка .

Сообщается, что монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не вместо банкноты в обращении", - добавляется там.

У регулятора также отметили, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.

Ранее Нацбанк подготовил проект постановления, которым предлагается прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.