|Ксения Собчак публично назвала своих сограждан нецензурным словом (видео)
|12.03.2018 23:44
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В преддверии выборов Собчак вместе с другими кандидатами выступила на предвыборных дебатах.
Там она не стеснялась в выражениях.
“По поводу лохов. Слушайте, ну если люди 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это все приводит, то как еще их назвать”, — заявила Собчак, обвинив Кремль в лишении россиян права голоса.
“Люди, вас разводят! Делают вид, что у вас происходят выборы, когда на самом деле никакого выбора нету”, — откровенно заявила оппозиционерка, назвав других кандидатов в президенты “клоунами”.
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