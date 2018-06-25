Украинский форвард Богдан Близнюк заключил соглашение с клубом НБА “Лос-Анджелес Клипперс” на период выступлений в Летней лиге НБА. Об этом сообщает ФБУ со ссылкой на spokesman.com, передает .

“Это действительно прекрасная возможность для меня. Я благодарен за возможность бороться и продемонстрировать свое умение”, — прокомментировал ситуацию Близнюк.

Отметим, что первый матч в Летней лиге “Клипперс” предстоит сыграть 6 июля против “Голден Стейт”.

Напомним, что Близнюк стал самым результативным игроком в истории Восточного Вашингтона и в дивизионе, установив 16 рекордов.

Как сообщал , на последнем драфте НБА “Вашингтон” выбрал под 44-м номером украинском Иссуфу Санон, а “Лейкерс” под 47-м номером выбрал Святослава Михайлюка. Позже стало известно, что Александр Кобец выступит в Летний лиге за “Чикаго”.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира