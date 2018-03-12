В нашей государственной системе есть очень много вещей, на которые изнутри повлиять невозможно.

Об этом в интервью говорит Денис Бродский, прежний председатель Национального агентства по вопросам государственной службы, вице-президент компании Miratech,передает со ссылкой на .

"Например, не можешь встретиться с представительством иностранного государства. Надо предупредить Службу безопасности Украины, написать соответствующий документ, предоставить отчет. Должна быть отдельная комната, куда можно будет завести иностранцев. Посылаешь в предложения что-то изменить, а тебе отписывают, что требование не соответствует действующему законодательству. Если бы большевики в 1917 году пришли к власти с нашими подходами и говорили "чтим все нормы и достижения царской России, будем жить по этим правилам и понемногу пытаться установить свой порядок", то что было бы", - объясняет он.

По словам Дениса Бродского, провели масштабную программу тренингов для чиновников, эффективность которой - 3,9%.

"На обучение одного специалиста потратили 30-40 тысяч гривен. Это была президентская программа кадрового резерва. По ее результатам только несколько человек получили новые должности. Но приостановить программу, начать действовать эффективно и за меньшие деньги - нельзя. Потому что есть постановление, по которому я должен это делать", - говорит он.

Сделано все, чтобы систему невозможно было разрушить.

"Наш государственный аппарат - это система "легалайз" (легализация. - Gazeta.ua). Можем принять преступное постановление. Но потом его завалят кучей документов, которые легализуют постановление. Ты связан по рукам и ногам.

Не стоит заводить новых людей в старую систему, - отмечает он. - Так же можно вылить кружку чистой воды в болото, положить свежий огурец в бочку с солеными - он через неделю станет таким же.

Надо менять правила игры. Мы говорим, что 25 с лишним лет этой страной управляют те, кто работает не в наших интересах. Они пишут законы для себя. Почему мы должны руководствоваться этой нормативно-правовой базой? В в свое время была похожая проблема. Они за 18 месяцев отменили около 800 подзаконных актов. Потому что было желание", - добавляет знаток.

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