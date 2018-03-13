В ближайшее воскресенье более 109 млн россиян смогут принять участие в президентских выборах. Их победитель известен уже сегодня — это Владимир Путин, пишет немецкая Tagesspiegel.

«Такова империя Путина: никто из 7 оппонентов не представляет ни малейшей опасности для действующего президента. Путин (…) будет определять судьбу страны по меньшей мере до 2024 года», — констатируют авторы публикации Франк Герольд и Ютта Зоммербауэр, информирует svodka.net.

Наличие других кандидатов на выборах отражением политической конкуренции не является, уверены журналисты. «Кремль исходит из того, что видимость альтернативы может возыметь мобилизующий эффект на избирателей: явка не должна быть слишком низкой. В качестве оппонентов фигурируют не настоящие политики, а исполняющие их роль «модели».

Главный соперник президента — оппозиционер Алексей Навальный — к выборам допущен не был. «Он концентрируется на борьбе против коррупции в стране, выступает за более эффективный контроль над госаппаратом и сокращение неэффективных государственных трат», — пишут авторы статьи.

«Эффективного международного контроля над ходом выборов не будет, — говорится в статье. — (…) У России сложились непростые отношения с Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (OHDIR), которое традиционно проводит наблюдения за выборами». Как отмечают авторы, Навальный попытался рекрутировать через социальные сети до 4500 независимых наблюдателей.

Читайте: "Деликатная" Захарова грубо ответила на обвинения Мэй

Как отмечает издание, «итоги предыдущих президентских сроков Путина выглядят не особенно утешительно. В экономическом плане Кремль не смог сдержать своих обещаний. Из-за падения цен на нефть и последствий международных санкций и российской реакции на них экономическое развитие страны застопорилось. Реальные доходы населения не прекращают сокращаться с 2012 года — несмотря на то, что недавно был отмечен их незначительный рост. (…) Граждане еще не успели почувствовать, что в 2017 году экономика страны начала приходить в себя и наметился рост иностранных инвестиций». Президенту, пишут авторы, частично удалось компенсировать все это «политикой национального величия». Кроме того, был принят ряд законов, ограничивающих свободу слова и собраний.

«Противоречащая международному праву аннексия украинского полуострова Крым и интервенция Москвы на Донбасс и в первую очередь в Сирию призвана подстегнуть патриотизм россиян и умерить фантомные боли из-за потери великодержавного статуса, которые многие до сих пор испытывают», — говорится в статье.

Несмотря на высокий рейтинг популярности Путина, составляющий, по данным прокремлевского ВЦИОМа, от 69% до 73%, общий восторг по поводу предстоящего мандата действующего президента поутих. «Это связано с непростой экономической ситуацией в стране и напряженными отношениями с другими странами. Одновременно с этим конечно отсутствие политической конкуренции. Многие русские опасаются, что при другом хозяине Кремля может быть только хуже. Режим может сделать ставки именно на эту безальтернативность. Кроме того, большинство жителей страны отвергают изменения: к либеральным реформам, похоже, готовы лишь представители образованных и независящих от государства групп населения».

Читайте: Почему ЧМ-2018 так важен для Путина, - СМИ

Чего же ждать от нового президентского срока Путина? — задаются вопросом авторы публикации. «В своем ежегодном послании Федеральному собранию Путин пообещал улучшения в сфере инфраструктуры, экономики, социальных вопросах, здравоохранении и технологиях. Говорил про строительство дорог и мостов, сокращение числа бедных в стране вдвое. (…) Объявил о намерении дистанцировать государство от экономики. В вопросах внешней политики он хочет закрепить Россию в роли влиятельного игрока (…). Сирия без сомнений становится для этого отличной возможностью. Потенциал устрашения, стоящий за новыми образцами ядерного оружия, представленными Путиным, лишь подтверждает его притязания на возвращение России статуса сверхдержавы».

Что касается отношений с Западом, то здесь, по мнению журналистов, не следует ожидать смены курса. «Кремль заинтересован в двухсторонних контактах с отдельными европейские странами — Италией, Австрией и Венгрией (…). С ЕС разговор выстраивать сложнее, поскольку не предвидится даже постепенной отмены санкций. Напряженными останутся и отношения с США. Президент Трамп, с которым Кремль мог бы выстроить разговор, сам находится под сильным давлением. Основанное на прагматизме сотрудничество вполне реально — например, в том, что касается такой общей угрозы, как терроризм, — однако и здесь между Москвой и Западом наблюдаются разногласия по части содержания».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира