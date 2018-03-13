Удалось найти чек на расход ювелирных украшений и нижнего белья

Об этом пишет Радио Польша со ссылкой на расследование Niezalezna.pl.

Нецелевое использование средств и отмывание денег расследует краевая прокуратура.

Последние восемь лет государственную компанию возглавляли представители партий Гражданская платформа и Польская крестьянская партия. В течение этого времени долг компании значительно вырос и составил 700 млн злотых. В связи с таким катастрофическим положением в компании назначили новых руководителей.

Нынешний руководитель Павел Бжезицький начал проверку во всех компаниях, принадлежащих к группе.

Ему удалось обнаружить многочисленные злоупотребления со средствами пароходства. В частности, нечестные расходы по кредитным картам, которые осуществляли работники дочерней фирмы Polsteam USA. Более чем 150 000 долларов покупались ювелирные изделия, сигареты и женское нижнее белье.

Бжезицький считает, что компания находится в катастрофическом состоянии. Всего с ее счетов исчезло 300 млн евро.

"Во время проведения проверки мы пытаемся установить куда исчезли деньги, но это задача не из легких", - добавил он.

Оказалось, что многие документы просто были уничтожены, а компании, которые использовались для схем, сейчас уже ликвидированы.

Новому руководителю удалось найти уцелевшие документы, подтверждающие расход 19 млн злотых с пропавшей суммы.