15 марта Верховная Рада может поддержать отставку главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и назначение новым руководителем Якова Смолия, заявил глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.41 | комментариев: За кандидатуру Смолия Рада может проголосовать 15 марта Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr "Для нас ключевое – получить нового главу Нацбанка. Госпожа Гонтарева (действующий глава НБУ Валерия Гонтарева. – ) уже готова прийти в парламент с отчетом и выступать с трибуны. Наша часть в полном составе будет голосовать за ее отчет и назначение Якова Смолия на пост руководителя Нацбанка. Насколько я знаю, поддержка других фракций тоже есть. Поэтому на этой неделе, в четверг, – могу сказать, что вероятность голосования за отставку Гонтаревой и назначение Смолия очень велика", – заявил Герасимов.В руководстве фракции изданию сообщили, что разногласия, которые ранее существовали в коалиции по кадровым вопросам, на данный момент сняты."Претензии "Народного фронта" по назначению заместителей главы Нацбанка и голосование Смолия разведены. Эти вопросы теперь не связаны. Потому что мы пошли навстречу "Народному фронту" в вопросе назначения омбудсмена и главы Счетной палаты. Все эти вопросы "в пакетной договоренности" будем голосовать в четверг. Теперь главная задача – обеспечить явку нардепов для принятия этих решений", – сообщил собеседник издания.По данным источников LB.ua, председателем Счетной палаты, по предварительным договоренностям, должен стать член фракции БПП Валерий Пацкан.10 апреля 2017 года Валерия Гонтарева официально заявила об уходе в отставку с поста главы НБУ с 10 мая. В настоящий момент Гонтарева находится в неоплачиваемом отпуске.18 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко предложил для утверждения парламентом кандидатуру и.о. главы Нацбанка Якова Смолия на пост главы НБУ. Согласно Конституции, главу Нацбанка назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет."Батьківщина" и Радикальная партия выступили против назначения Смолия. В Блоке Петра Порошенко и в "Народном фронте" поддержали его кандидатуру.27 февраля послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) призвали Верховную Раду ускорить назначение главы Национального банка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки главы смолия фракции порошенко нацбанка Теги: политика