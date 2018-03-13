|Нардеп Голубов задекларировал биткоинив на 2,1 млрд грн
|13.03.2018 00:10
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В 2012 году Голубов приобрел 4376 биткоинив за 402 тыс гривен, их стоимость сейчас составляет 1,7 млрд гривенепутат Верховной Рады Дмитрий Голубов указал в декларации за 2017 более 13 000 криптомонет на сумму около 2,1 миллиарда гривен
Дмитрий Голубов. Фото: pl.com.ua
Декларация опубликована на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
В 2012 году Голубов приобрел 4376 биткоинив за 402 тыс гривен, их стоимость сейчас составляет 1700000000 гривен. В 2017 году в результате хардфорку биткоина Голубов получил в собственность 4376 единиц криптовалюта Bitcoin Cash, которые сейчас оцениваются в 296,78 миллиона гривен, и 4376 криптомонет Bitcoin Gold, задекларированная стоимость которых составляет 28860000 гривен.
За прошлый год Голубов получил 246 тыс. Гривен депутатской зарплаты и арендовал номер в гостинице "Киев". Также он задекларировал 218,2 тыс. Долларов наличных средств.
Жена депутата доходов не задекларировала, однако имеет 280 тыс. Долларов и 620 тыс. Гривен наличными. Кроме того, она является бенефициаром телерадиокомпании "Здоровье" и жилищно-строительного кооператива "Парк фонтанов" (обе компании в Одесской области). В ее собственности половина квартиры в Одессе площадью 44 кв. м. Транспортных средств семейство Голубов нет.
Как пишет "Экономическая правда" , ранее Голубов обвинялся в хищении 11000000 долларов платежных систем Visa и Mastercard. Он был основателем и руководителем сети cardplanet.com, на которой можно было получить информацию о владельцах карточных счетов из разных стран мира.
Летом 2005 года он был арестован украинскими правоохранителями и помещен в СИЗО. О Голубова писали влиятельные западные издания, обвиняя его в масштабном тюрьме, в частности - Тһе Wall Street Journal. Расследование против Голубова также проводили американские следователи.
Однако через несколько месяцев депутаты от "Партии регионов" Владимир Демехин и Владимир Макеенко приняли Голубова на поруки. Вскоре после этого украинский суд отказал системам Visa и Mastercard в участии в судебном процессе, а через некоторое время дело против Голубова закрыли. В 2014 году Голубов был избран депутатом Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко".