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Режиссер из США создал 10-минутный ролик об истории Вселенной (видео)
13.03.2018 00:16
Режиссер из США создал 10-минутный ролик об истории Вселенной (видео) Американский режиссер-аматор Джон Босуэлл собрал в своей новой 10-минутной видеоработе всю историю зарождения и развития Вселенной от Большого взрыва до появления человека.

«В космическом масштабе история человечества так же коротка, как мгновение ока. Сжав 13,8 миллиарда лет до десяти минут, мы показали, как мы молоды и насколько велика наша Вселенная. Начиная с Большого взрыва и заканчивая появлением человека разумного, мы прослеживаем время со скоростью 22 миллиона лет в секунду, строго придерживаясь современного научного понимания», — рассказал автор ролика на своем канале melodysheep в YouTube.

Автор указал, что при создании видео воспользовался некоторыми медиаматериалами из открытых источников, в том числе NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage и других. Всего за несколько дней ролик просмотрели более 500 тыс. пользователей хостинга.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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