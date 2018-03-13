|Режиссер из США создал 10-минутный ролик об истории Вселенной (видео)
|13.03.2018 00:16
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«В космическом масштабе история человечества так же коротка, как мгновение ока. Сжав 13,8 миллиарда лет до десяти минут, мы показали, как мы молоды и насколько велика наша Вселенная. Начиная с Большого взрыва и заканчивая появлением человека разумного, мы прослеживаем время со скоростью 22 миллиона лет в секунду, строго придерживаясь современного научного понимания», — рассказал автор ролика на своем канале melodysheep в YouTube.
Автор указал, что при создании видео воспользовался некоторыми медиаматериалами из открытых источников, в том числе NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage и других. Всего за несколько дней ролик просмотрели более 500 тыс. пользователей хостинга.
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