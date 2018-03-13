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Портников: Мы пытаемся судить таких наших недавних кумиров, как Табаков, по аршину Пушкина
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13.03.2018 00:17
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Еще великого поэта Александра Пушкина критиковали за прославление
уничтожения Варшавы российскими войсками, а ко времени актера Олега
Табакова ситуация стала только хуже, отметил политический
обозреватель Виталий Портников. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.33 | комментариев: Портников: При
большевиках властителей дум уже не было. Были инженеры человеческих
душ Фото: Александр Харват / Facebook заявил на своей
странице в Facebook, что после прихода к власти большевиков, ко
времени актера и режиссера Олега Табакова "Власть,
государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые
обязанности, но у поэта, слава богу, нет обязанности их
воспевать" – написал Петр Андреевич Вяземский после прочтения
стихотворений Александра Сергеевича Пушкина "Клеветникам России" и
"Бородинская годовщина". И это была еще самая мягкая реакция
уважавших себя людей на позорное прославление уничтожения Варшавы
русскими войсками", – написал Портников.Он отметил, что многие
тогда перестали замечать Пушкина и подавать ему руку."Когда Николай
Алексеевич Некрасов восславил другого палача Польши, генерала
Муравьева-Вешателя, русская интеллигенция долго пребывала в
оцепенении, а сам автор позорных стихов оправдывался желанием
спасти журнал "Современник" от закрытия", – продолжил
публицист.Портников подчеркнул, что это были не актеры, а великие
поэты и властители дум."Властители дум, жившие до большевиков. При
большевиках властителей уже не было. Были инженеры человеческих душ
и завсегдатаи кремлевских концертов. Души опустошены. Концерты
опошлены. А мы все еще пытаемся судить таких наших недавних
кумиров, как Олег Павлович Табаков, по аршину Александра Сергеевича
Пушкина, написавшего "Клеветникам России" и "Бородинскую
годовщину", – подытожил он.
https://www.facebook.com/portnikov/posts/2095246710501718
О смерти художественного руководителя МХТ имени
Чехова Табакова сообщили 12 марта 2018 года.В 2015 году
Табаков назвал украинцев людьми второго сорта."Они и так не
очень просветленные. Как бабушка в сердцах говорила: "Та плюнь ты
на них. Это ж тэмни та нэграмотни люды". Беда в том, что люди
нормальные будут страдать от того, что нормальная информация никак
к ним не попадает. Это ж нужно, чтобы кто-то из обитателей этой
страны изнутри что-то понял. Я вам так скажу: стыдно за те
мерзости, которые они делают, убивая людей и разрушая их жилища. А
так, отвечать на них... Я махнул рукой, несмотря на то, что у меня
одна четверть крови украинская", – сказал он.
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