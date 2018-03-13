Это цирковое шоу в британском парламенте"

Об этом она заявила в понедельник, комментируя обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России, сообщает " ТАСС ".

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - сказала Захарова.

Она также призвала Лондон раскрыть итоги расследования дел Александра Литвиненко и Бориса Березовского.

"Прежде, чем составлять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие - о Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - отметила дипломат.

В понедельник, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что с " высокой вероятностью" Россия должна в попытке убийства Сергея Скрипача и его дочери Юлии .

Она сообщила, что оба россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которую ранее разрабатывала Россия.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .

Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "надлежащую" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.

66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.