Европейский Союз считает «незаконным» проведение выборов президента России в Крыму и не признает их результатов.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Дипломат подчеркнула, Брюссель не признает воссоединение полуострова с Российской Федерацией, считая это «нарушением международного права, и в связи с этим продолжит политику ограничительных мер в отношении Москвы.

Кроме этого, Могерини призвала к уважению прав граждан, проживающих на территории Крымского полуострова.

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