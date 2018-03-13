|Евросоюз заявил, что не признает президентские выборы в Крыму
|13.03.2018 00:24
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Европейский Союз считает «незаконным» проведение выборов президента России в Крыму и не признает их результатов.
Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
Дипломат подчеркнула, Брюссель не признает воссоединение полуострова с Российской Федерацией, считая это «нарушением международного права, и в связи с этим продолжит политику ограничительных мер в отношении Москвы.
Кроме этого, Могерини призвала к уважению прав граждан,
проживающих на территории Крымского полуострова.
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