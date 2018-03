12 марта британское издание The Sun написало, что зятя покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Георгия Шуппе, вероятно, пытались отравить за несколько недель до аналогичного происшествия в Солсбери с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем. Сам Шуппе такую информацию опроверг. Вчера 23.59 | комментариев: Шуппе был женат на дочери Бориса Березовского Екатерине, сейчас они в разводе Фото: Schuppe Egor / Facebook 12 марта британское издание The Sun написало, что Шуппе в декабре 2017 года был госпитализирован, вероятно, в результате отравления."Там ничего не происходило, связанное с тем, что написали в газете. Были осложнения из-за болезни, и я попал в больницу. Да, была полиция, пытались что-то найти. Ничего не нашли", – сообщил бизнесмен. По его мнению, публикация The Sun является частью "всеобщей паники" из-за ситуации с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля."Я живу, воспитываю своих детей и чувствую себя спокойно. Если со мной что-то и случится, то только естественным образом. Уже научился и упрямиться, и охранять себя", – добавил Шуппе. На требование агентства в полиции британского графства Суррей ответили, что госпитализация мужчины в возрасте около 40 лет 15 декабря 2017 года не считается подозрительной. Российские следователи обвиняют Шуппе и его бывшего делового партнера Михаила Некрича в попытке хищения собственности магната Александра Минеева, а потом – организации его убийства. Юристы Шуппе утверждают, что такие обвинения являются следствием политического преследования бизнесмена путинским режимом.Минеев в 1990-е годы основал сети магазинов "Партия" и "Домино", а позже жил на доходы от коммерческой недвижимости. Он был убит киллером в подмосковном городе Королеве в январе 2014 года. Подозревают, что это связано с попыткой рейдерского захвата недвижимости Минеева.В связи с убийством в РФ в розыск объявили предпринимателей Шуппе и Некрича. В 2015 году они были заочно арестованы.Шуппе был женат на дочери Бориса Березовского Екатерине. Сейчас они в разводе. Некоторое время Шуппе был деловым партнером Березовского. В России в 90-х он стал одним из основателей крупнейшего интернет-провайдера, компании Cityline, а сейчас занимается венчурными инвестициями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки шуппе что был березовского его Теги: мир