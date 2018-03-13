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Минюст запустит систему автоматизированного ареста счетов должников
13.03.2018 00:34
Минюст запустит систему автоматизированного ареста счетов должников
Сейчас исполнитель получает информацию о счетах должника путем направления запроса в Государственную фискальной службы
Министерство юстиции внедрит систему ареста счетов должников, чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга.
Минюст запустит систему автоматизированного ареста счетов должников Фото: newsradio.com.ua

Об этом сообщает пресс-служба Минюста .

"Внедрение электронного ареста средств, находящихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, является одним из приоритетных шагов реформы принудительного исполнения решений и других органов, ведь Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом о принятии закона, который автоматизирует процесс сбора и принудительно взыскания долга ", - говорится в сообщении.

Сейчас исполнитель получает информацию о счетах должника путем направления запроса в Государственную фискальной службы.

Однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан вероятно путем направления запросов ко всем банковских учреждений страны по почте.

В ведомстве отмечают, что на практике должники успевают вывести средства со счетов, а иногда постановление теряется и не поступает в банк.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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