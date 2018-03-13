|Минюст запустит систему автоматизированного ареста счетов должников
|13.03.2018 00:34
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Сейчас исполнитель получает информацию о счетах должника путем направления запроса в Государственную фискальной службыМинистерство юстиции внедрит систему ареста счетов должников, чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга.
Фото: newsradio.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба Минюста .
"Внедрение электронного ареста средств, находящихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, является одним из приоритетных шагов реформы принудительного исполнения решений и других органов, ведь Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом о принятии закона, который автоматизирует процесс сбора и принудительно взыскания долга ", - говорится в сообщении.
Сейчас исполнитель получает информацию о счетах должника путем направления запроса в Государственную фискальной службы.
Однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан вероятно путем направления запросов ко всем банковских учреждений страны по почте.
В ведомстве отмечают, что на практике должники успевают вывести средства со счетов, а иногда постановление теряется и не поступает в банк.