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Суд приговорил к лишению свободы трех "харьковских партизан"
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13.03.2018 00:41
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Трое осужденных признаны виновными в организации серии терактов в
Харькове в 2014–2015 годах. Последствия террористического обстрела
в Харькове, 2014 год Фото: Олег Головков / Facebook Харьковчане
36-ти и 38 лет получили по 11 лет лишения свободы, так как
отказывались сотрудничать со следствием.Их сообщник 28 лет признал
свою вину, раскаялся и был приговорен к шести годам тюрьмы.Приговор
пока не вступил в силу, поскольку не истек срок апелляционного
обжалования.Подсудимым инкриминировали обстрел из гранатомета
здания, где расположены Фрунзенский и Орджоникидзевский военкоматы
Харькова (сентябрь 2014 года), попытка обстрела из РПГ-22
емкости с топливными материалами (октябрь 2014 года),
террористические акты на железнодорожных станциях Залютино (октябрь
2014 года), Шебелинка (январь 2015 года) и Новожаново (март 2015
года), обстрел офиса харьковского волонтера (сентябрь 2014 года) и
помещения ООО "Харьковрегионгаз" (январь 2015
года).Террористы, входившие в группировку "Харьковские партизаны",
были задержаны в ходе спецоперации СБУ в мае 2015 года.
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