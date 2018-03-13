Специалисты выясняют причины задымления

Это привело к временной остановке движения поездов, сообщает пресс-служба киевского метрополитена на своей странице в Facebook .

"Зеленая линия. Выявлено незначительное задымление на перегоне" Выдубичи "-" Славутич ". В настоящее время движение восстановлено в обычном режиме. Специалисты выясняют причины и выполняют необходимые работы" , - говорится в сообщении.