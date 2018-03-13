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Появилась запись, как Левченко поджигал бутылку с горючей смесью во время демонтажа незаконных гаражей. Видео
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13.03.2018 00:49
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В сети появилось видео, как внефракционный народный депутат Юрий
Левченко поджигает бутылку с горючей смесью рядом с работниками
благоустройства. Ролик обнародован на YouTube-канале "Буквы". На
записи видно, как Левченко подходит к группе людей с неким
предметом в руках. Стоя за спиной одного из присутствующих, нардеп
совершает какие-то действия, в результате чего вспыхивает огонь.
После участия в акции Левченко госпитализировали Фото: Юрій
Левченко / Facebook 9 марта депутат Киевсовета Станислав Кутняк
сообщил, что Левченко "избили на акции против незаконной
застройки", его госпитализировали.В полиции сообщили, что
Левченко и Кутняк пытались бросить бутылку с горючей смесью в
работников благоустройства, которые, согласно предписанию,
проводили демонтаж гаражей в Шевченковском районе Киева. В
результате возникла борьба, которую пресекли
правоохранители.Семерых участников конфликта 9 марта доставили
в управление полиции.Партия "Свобода" опубликовала в
Facebook видео потасовки. В подписи к ролику утверждается, что
националисты задержали "титуханов", которые напали на члена их
политсилы. "Так будет с каждой тварью, которая поднимет руку на
украинца", – говорится в сообщении.
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