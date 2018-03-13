В сети появилось видео, как внефракционный народный депутат Юрий Левченко поджигает бутылку с горючей смесью рядом с работниками благоустройства. Ролик обнародован на YouTube-канале "Буквы". На записи видно, как Левченко подходит к группе людей с неким предметом в руках. Стоя за спиной одного из присутствующих, нардеп совершает какие-то действия, в результате чего вспыхивает огонь. После участия в акции Левченко госпитализировали Фото: Юрій Левченко / Facebook 9 марта депутат Киевсовета Станислав Кутняк сообщил, что Левченко "избили на акции против незаконной застройки", его госпитализировали.В полиции сообщили, что Левченко и Кутняк пытались бросить бутылку с горючей смесью в работников благоустройства, которые, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей в Шевченковском районе Киева. В результате возникла борьба, которую пресекли правоохранители.Семерых участников конфликта 9 марта доставили в управление полиции.Партия "Свобода" опубликовала в Facebook видео потасовки. В подписи к ролику утверждается, что националисты задержали "титуханов", которые напали на члена их политсилы. "Так будет с каждой тварью, которая поднимет руку на украинца", – говорится в сообщении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки левченко что благоустройства акции смесью Теги: происшествия